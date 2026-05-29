Kütahya'da geçici kurban kesim yerlerine yönelik denetimler sürüyor
Kütahya'da Kurban Bayramı boyunca il merkezi ve ilçelerdeki geçici kurban kesim yerleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvan refahı, hijyen ve güvenli gıda açısından denetleniyor. Yetkililer, halk ve hayvan sağlığını korumak için çalışmaların bayram süresince devam edeceğini bildirdi.
Kütahya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ile Tavşanlı, Emet, Domaniç ve Gediz ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde; hayvan refahı, hijyen şartları, kesim uygunluğu ve güvenli gıda tüketimi konularında kontroller yapılarak vatandaşlar ile işletmelere bilgilendirmelerde bulunuluyor.
Yetkililer, halk sağlığı ile hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların bayram boyunca titizlikle sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA