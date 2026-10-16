Kütahya’da görme engellilerin kılavuz yol mücadelesi: 'Bu yollar bizim hayat yolumuz'

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Kütahya'da sarı çizgili kılavuz yolların araçlar, reklam tabelaları ve esnaf tezgahlarıyla kapatılması görme engelli bireylerin hayatını zorlaştırıyor. Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, denetimlerin artırılmasını isterken, dernek yönetim kurulu üyesi Cavit Sert beyaz bastonuyla yaptığı yürüyüşte karşılaştığı engelleri gösterdi.

Kütahya'da Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Kentte sarı çizgili kılavuz yolların üzerine park edilen araçlar, reklam tabelaları, flamalar, esnaf tezgahları, elektrik panoları ve çöp kutuları, görme engellilerin güvenli şekilde hareket etmesini güçleştiriyor.

Doğuştan görme engelli olan Altı Nokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Sert, beyaz bastonuyla Kütahya sokaklarında yürüyerek kılavuz yollar üzerindeki engelleri uygulamalı olarak gösterdi. Yolların kapatılması nedeniyle görme engelli bireylerin araç yoluna çıkmak zorunda kalabildiği ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı ve Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Barış, derneğin 1985 yılında kurulduğunu ve yaklaşık 41 yıldır görme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Görme engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımında erişilebilirliğin önemine değinen Barış, Kütahya'da kılavuz yollar konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak bu yolların amacına uygun kullanılmadığını dile getirdi.

Kılavuz yolların görme engelliler için hayati önem taşıdığını vurgulayan Barış, "Değerli Kütahyalılar, sarı çizgili kılavuz yollar süs yolu değil. Sizin sarı çizgili yol olarak gördüğünüz yollar, biz görme engelliler için bir hayat yolu. Elimizdeki beyaz baston özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü. Bu bastonu güvenli şekilde kullanabilmemiz için kılavuz yollara ihtiyacımız var" dedi.

Sürücülerin kısa süreli park etmek amacıyla kılavuz yolları kapatmaması gerektiğini belirten Barış, bu durumun görme engelli bireylerin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Esnafın ürünlerini sergilemek için kılavuz yolların üzerine malzeme koymasının da tehlike oluşturduğunu ifade eden Barış, bu engeller nedeniyle görme engelli bireylerin araç yoluna çıkabildiğini veya bastonlarının takılması sonucu düşebildiğini kaydetti.

Kılavuz yolların kullanımının bir ayrıcalık değil, yasal hak olduğunu vurgulayan Barış, "Bu bir lütuf değil. Sizin yapmış olduğunuz bu hareket bizler için bir lütuf değil, bir zorunluluk. Yasaların bizlere vermiş olduğu bir hak. Sizlerden rica ediyoruz, bizler için yapılan bu yolları bizlere bırakın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı