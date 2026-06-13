Haberler

Kuşadası'nda konuşlu yangın söndürme helikopteri göreve hazır

Kuşadası'nda konuşlu yangın söndürme helikopteri göreve hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı hazırlıklarını tamamladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, ekibi ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı hazırlıklarını tamamlarken, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve beraberindeki heyet ekibi ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de artarken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da da hazırlıklar tamamlandı. Muhtemel bir orman yangınına karşı hızlı müdahale için Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibi de son hazırlıklarını tamamlayarak göreve hazır hale geldi. Yaban hayatının son sığınağı olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın da bulunduğu bölgeyi ziyaret eden Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, hazırlıkları yerinde inceledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan ile birlikte uçuş ekibinden de bilgi alırken, ziyarete ayrıca Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin ve teknik personel de eşlik etti. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yükselen orman yangını riskine karşı hava gücü dahil tüm ekiplerin hazır olduğuna dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Dünyanın en fazla hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları açıklandı: Hayalinizdeki tatil kabus olmasın!

Dünyanın en çok eleştirilen turistik noktaları belli oldu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti