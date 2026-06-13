Kuşadası'nda konuşlu yangın söndürme helikopteri göreve hazır

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibi, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı hazırlıklarını tamamlarken, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve beraberindeki heyet ekibi ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de artarken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da da hazırlıklar tamamlandı. Muhtemel bir orman yangınına karşı hızlı müdahale için Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibi de son hazırlıklarını tamamlayarak göreve hazır hale geldi. Yaban hayatının son sığınağı olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın da bulunduğu bölgeyi ziyaret eden Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, hazırlıkları yerinde inceledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan ile birlikte uçuş ekibinden de bilgi alırken, ziyarete ayrıca Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin ve teknik personel de eşlik etti. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yükselen orman yangını riskine karşı hava gücü dahil tüm ekiplerin hazır olduğuna dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı