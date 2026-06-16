Haberler

Kuşadası'nda deniz suyu kalitesi yüz güldürdü

Kuşadası'nda deniz suyu kalitesi yüz güldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası'nda yapılan analizlerde 49 yüzme alanından 47'si mükemmel, 2'si iyi kalitede çıktı. Kadınlar Denizi, İçmeler ve Güzelçamlı koylarında deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.

Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası'nda yapılan son analizlerde 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride yer alırken, en çok tercih edilen plajlardan olan Kadınlar Denizi, İçmeler ve Güzelçamlı koylarında da deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.

Aydın'ın önemli turizm bölgelerinden olan Kuşadası ilçesinde deniz suyu kalitesi yapılan analizlerle bir kez daha tescillendi. Sağlık Bakanlığı tarafından insan sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak izlenen yüzme sularına ilişkin son veriler, ilçedeki plajların büyük bölümünün en üst kategoride yer aldığını gösterdi. 25 Eylül 2019 tarihli "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilen deniz suyu kalitesi, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından düzenli olarak analiz edilirken, elde edilen veriler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yüzme Suyu Takip Sistemi'ne de kaydediliyor.

Zayıf kategorisinde hiç plaj yok

Verilere göre Kuşadası genelinde 49 yüzme alanı bulunurken, bunların 19'u da mavi bayrak ödülüne sahip. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almazken, 47 plaj mükemmel, 2 plaj ise iyi kategoride sınıflandırıldı. Ayrıca 45 plajın engelli erişimine de uygun olduğu belirlendi.

İlçenin yoğun ilgi gören noktalarından Güzelçamlı Koyu'nda 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Maksimum 250 yüzücü kapasitesine sahip koyun 20 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda olduğu, güvenlik şeridindeki azami derinliğin ise 3 metre olduğu kaydedildi.

Maksimum 500 yüzücü kapasitesine sahip İçmeler Koyu Plajı'nda da 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesinin mükemmel seviyede olduğu belirlendi.

Kuşadası'nın en büyük halk plajlarından biri olan Kadınlar Denizi'nde gerçekleştirilen 18 Mayıs ve 1 Haziran 2026 tarihli analizlerde de deniz suyunun mükemmel kalitede olduğu tespit edildi. Yetkililer, sezon boyunca yüzme suyu kalitesinin düzenli olarak takip edilmeye devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır salvo! İlk kez bu kadar sert
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump şokta! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti

Muslera tarihe geçti, kupada bir sürpriz de Suudi Arabistan yaptı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: Kimden hesap soracaksın?

Terim'in Dünya Kupası yorumu Hacıosmanoğlu'nu küplere bindirdi
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu

Netanyahu anlaşma için sessizliğini bozdu! Süreci sarsacak sözler

Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de, 'dekolteyi seven' çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı

İzmir’de akıllara durgunluk veren iş ilanı! Herkes aynı yorumu yaptı