Eskişehir'de Bozuk Yollar Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Eskişehir'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki bozuk yollar sürücülere zorluk yaşatıyor.

Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki çok sayıda sokağın yolları bozulmuş durumda. Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrası onarılmayan yollar, sürücülere zorluk yaşatıyor. Sürücüler bu yollardan geçerken araçlarının zarar görmemesi için oldukça yavaş şekilde seyrediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı