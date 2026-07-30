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Küçüktüy Barajı’nda 2028’de su tutulması hedefleniyor, 11 bin dönüm arazi sulanacak

Küçüktüy Barajı’nda 2028’de su tutulması hedefleniyor, 11 bin dönüm arazi sulanacak
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Vali Aydın Baruş, Pasinler ilçesinde yapımı devam eden Küçüktüy Barajı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, Pasinler ilçesinde yapımı devam eden Küçüktüy Barajı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, Küçüktüy Barajı'nın bölgede yakından takip edilen önemli yatırım projelerinden biri olduğunu belirterek, temelden 50 metrenin üzerinde gövde yüksekliğiyle hizmet vereceğini ifade etti.

Barajın sulama sahasının da daha geniş olacağını vurgulayan Vali Aydın Baruş, projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 11 bin dönümün üzerinde tarım arazisinin sulanacağını, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Genel fiziki gerçekleşmenin yüzde 55'e, gövde inşaatındaki ilerlemenin ise yüzde 24'e ulaştığını ifade eden Vali Aydın Baruş, gövde dolgusunun 2027 yılı sonunda tamamlanmasının, 2028 yılında ise su tutulmasının ve sulama şebekesinin devreye alınarak çiftçilere su verilmeye başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Baraj sahasında zemin yapısından kaynaklanan teknik çalışmaların da büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirten Vali Aydın Baruş, inşaat alanındaki toprağın su tutma bakımından elverişsiz olması nedeniyle ilave mühendislik uygulamalarının hayata geçirildiğini ifade etti. Bu kapsamda tünel çalışmalarının devam ettiğini, iç kaplama işlemlerinin yürütüldüğünü ve gövde bölümünde enjeksiyon çalışmaları yapılacağını belirten Vali Aydın Baruş, bu çalışmaların zaman zaman süreci uzatsa da barajın güvenliği, dayanıklılığı ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge tarımında önemli bir dönüşüm yaşanacağını ifade eden Vali Aydın Baruş, sulama imkanlarının artmasıyla üreticilerin şeker pancarı, ayçiçeği gibi daha fazla su isteyen, getirisi ve katma değeri yüksek ürünleri yetiştirebileceğini belirterek, sulama sahasındaki arazilerin tabiri caizse "yeşil bir cennete" dönüşeceğini söyledi. Vali Aydın Baruş, projede emeği geçen DSİ Bölge Müdürlüğü yöneticilerine, mühendislerine ve tüm çalışanlara teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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