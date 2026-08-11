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Bolvadin'de Koyun Tespit ve Kontrol Çalışmaları Yapıldı

Bolvadin'de Koyun Tespit ve Kontrol Çalışmaları Yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında Kurucaova ve Taşağıl köylerindeki sürülerde koyun tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. İl ve ilçe tarım müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde sürülerde koyun tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması ve ıslah çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen saha çalışmaları devam ediyor. 2026 Yılı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri çerçevesinde Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova ve Taşağıl köylerinde projeye dahil sürülerde koyun tespit çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, proje çerçevesinde bulunan hayvanların tespit ve kontrolleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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