Festival alanını hem temizlediler hem eğlendiler

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali'nde temizlik işçileri, orkestranın çaldığı müziklere eşlik ederek hem çalışıp hem de eğlendi. Festivale katılan binlerce kişi arasında dikkat çeken işçiler, müzik eşliğinde temizlik yaparken kameralara yansıyan renkli anlar oluşturdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde hafta sonu düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali'nde görev yapan temizlik işçilerinin neşesi yürekleri ısıttı. Festival alanında temizlik görevinde bulunan işçiler, orkestranın çaldığı müziklere kayıtsız kalamayarak kürek ve fırçalarla hem çalıştı hem de doyasıya eğlendi.

Kozan'da tarihi Yukarı Çarşı'da gerçekleştirilen ve binlerce ziyaretçinin akın ettiği festivalde, çevre temizliğinden sorumlu ekiplerin müziğe kendilerini kaptırdığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sahnede programın olmadığı bir anda ellerindeki temizlik malzemeleriyle sahneye çıkan işçiler, kısa süreli eğlencenin ardından görevlerine kaldıkları yerden devam etti. Sahnede oynarken bir yandan da yerdeki izmaritleri toplamayı sürdüren işçilerin o anları kameralara yansırken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Çalışma azmi ve neşeleriyle dikkat çeken temizlik görevlileri, vatandaşlardan takdir aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
