Tarımda biyolojik mücadele seferberliği

Tarımda biyolojik mücadele seferberliği
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde, BİOTOP Projesi kapsamında üreticilere yönelik çevre dostu üretim yöntemleri hakkında uygulamalı eğitimler verilmektedir. Tarım müdürlüğü ekibi, doğal mücadele yöntemlerini tanıtarak, kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedeflemektedir.

Adana'nın Kozan ilçesinde, BİOTOP Projesi çerçevesinde üreticilere yönelik biyolojik ve biyoteknik mücadele bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki uygulama alanlarında birincil ve ikincil üreticilerle bir araya gelerek, çevre dostu üretim yöntemleri hakkında sahada uygulamalı eğitimler veriyor. Çalışmalar kapsamında özellikle turunçgil bahçelerinde zararlı yoğunluğu, doğal düşman varlığı ve bitki gelişim durumu yerinde inceleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kozan İlçe Tarım Müdürü Mutlu Karataş, yürütülen saha çalışmalarında üreticilere doğru uygulama yöntemlerinin birebir gösterildiğini belirtti. Karataş, kimyasal mücadeleye alternatif olarak geliştirilen çevre dostu yöntemlerin önemine dikkat çekerek, bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. BİOTOP Projesi ile tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımının en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydeden Karataş, doğal dengeyi koruyan, sürdürülebilir ve insan sağlığına duyarlı üretim modelinin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Proje çerçevesinde faydalı böceklerin korunması, zararlılarla biyolojik mücadele yöntemlerinin artırılması ve üreticilerin bu konudaki farkındalığının yükseltilmesinin hedeflendiğini belirten Karataş, yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sağlıklı ürünler elde edilmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.

Yetkililer, çevreye ve insan sağlığına duyarlı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için sahadaki eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
