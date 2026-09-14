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Köylünün çöp tepkisi: "Bu sene iki danamız telef oldu"

Köylünün çöp tepkisi: 'Bu sene iki danamız telef oldu'
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çöplük alana giren büyükbaş hayvan, yediği naylon poşet nedeniyle boğularak telef oldu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çöplük alana giren büyükbaş hayvan, yediği naylon poşet nedeniyle boğularak telef oldu. Hayvan sahibi Devrim Öner, bu yıl ikinci büyükbaş hayvanının aynı nedenle telef olduğunu belirterek çöplük alanının tel örgülerle çevrilmesini istedi.

Olay, Kemaliye ilçesine bağlı Efeler köyünün Kızılçukur mezrasında meydana geldi. Kardeşiyle birlikte beslediği büyükbaş hayvanlarla geçimini sağlayan Devrim Öner'in hayvanlarından biri, Ocak köyü ile Efeler köyü sınırında bulunan çöplük alana girdi.

Çöplük alandaki atıkları yiyen büyükbaş hayvan, yediği naylon poşet nedeniyle boğularak telef oldu. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Öner, çöplük alanının hayvanlar açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.

Çöplüğün iki köyün sınırında ve mera alanının yakınında bulunduğunu belirten Öner, alanın çevresinin tel örgülerle kapatılmasını istediklerini ifade etti.

Daha önce de konuyu ilgili mercilere ilettiklerini dile getiren Öner, "Yazık hayvanımıza, emek çektik. Tarım Bakanımız, Çevre, Şehircilik Bakanımız, burası Erzincan Kemaliye Ocak köyünün çöplüğü. Çöplüğü getirmişler, bizim köyümüzün merası, tam iki köyün arasındaki sınıra yapmışlar. Hayvanlarımız geliyor, gelip bu çöplüğe giriyor. Bu sene iki tane danamız boğularak telef oldu. Evvelki sene, geçen sene söylediğimiz halde 'bildiğiniz yere gidin' diyorlar." dedi.

Öner, hayvanlarının telef olması nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, çöplük alanında gerekli önlemlerin alınmasını ve alanın çevresinin tel örgülerle kapatılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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