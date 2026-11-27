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Bayburt- Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı'nda yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları yola düştü. Yolun farklı noktalarına savrulan kayalar, güzergahı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaya parçalarının temizlenmesi sırasında muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek için yolu geçici olarak ulaşıma kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

Kop Tüneli şantiyesinden gelen ekipler ise yola düşen kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Kaya parçaları iş makineleriyle yol kenarına çekilirken, şantiyeden getirilen iş makinesiyle güzergahta temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yola düşen büyüklü küçüklü taş parçaları, sürücülerde paniğe ve tehlikeye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı