Kop Dağı'nda buzlanma: Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı güzergahında etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi kapatıldı. Tır şoförleri, yolun kapalı olduğunu ve trafikte aksaklıkların yaşandığını bildiriyor. Ayrıca, tamamlanmamış olan Kop Tüneli'nin bu durumu daha da zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki Kop Dağı güzergahında buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kamyon, tır ve diğer büyük araçların geçişi Kop köyü girişinde durduruldu.

Dün etkili olan kar yağışının ardından yollarda buzlanma oluştu. Bu nedenle büyük araç trafiği geçici olarak kapatılırken, bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve yol şartlarının olumsuz olduğu öğrenildi.

Güzergahı kullanan tır şoförü Yıldıray Ata, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemediğini belirterek, "Kop Dağı an itibariyle büyük araç trafiğine kapalı. Buzlanmadan dolayı tırlar çıkamıyor. Kop köyü girişinde trafik kapatıldı. Hava güneşli ama çok soğuk, buzlanma var" dedi.

Öte yandan, Kop Tüneli'nin henüz tamamlanmamış olması, özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Tünelin hizmete alınmasıyla birlikte Kop Dağı güzergahında benzer olumsuzlukların büyük ölçüde azalması bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

