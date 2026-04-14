Kop Dağı Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzurum- Bayburt karayolu Kop Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Kop Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yol güvenliği açısından bölgede bulunan sürücüler, kaza yaşamamak için Kop Geçidi şehitlik mevkiinde kontakları kapattı.

Sürücüler, gidiş-geliş olmak üzere her iki yönde de araç geçişlerinin durma noktasına geldiğini belirttiler. Kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma da ulaşımı olumsuz etkilerken, bölgede trafik tamamen durdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı