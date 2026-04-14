Kop Dağı Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Erzurum-Bayburt karayolu Kop Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Kop Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yol güvenliği açısından bölgede bulunan sürücüler, kaza yaşamamak için Kop Geçidi şehitlik mevkiinde kontakları kapattı.

Sürücüler, gidiş-geliş olmak üzere her iki yönde de araç geçişlerinin durma noktasına geldiğini belirttiler. Kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma da ulaşımı olumsuz etkilerken, bölgede trafik tamamen durdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

Bu halini unutun: Yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı

Ateşkes bitti, ilk saldırı büyük oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!

Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok