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Hafta sonunda ekranlar kapandı, parklar doldu

Hafta sonunda ekranlar kapandı, parklar doldu
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Sıcak hava ve hafta sonu tatiliyle Konyalılar parklara yöneldi. Aileler mangal yapıp doğanın tadını çıkarırken, yoğunluk dronla görüntülendi.

Sıcak hava ve hafta sonu tatiliyle birlikte Konyalılar parklara yöneldi. Aileler mangal yapıp doğanın tadını çıkarırken, parkta oluşan yoğunluk dronla görüntülendi.

Konya'da sıcak hava ve hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, ekranlardan ve sosyal medyadan uzak kalmak için Karaaslan Hadimi Parkı ve piknik alanlarına akın etti. Mangal alanları ve süs havuzunda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar deniz bisikletleriyle gezintiye çıkarak keyifli anlar yaşadı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar sıcak havada serinlemeye çalışırken, çocuklar da park ve yeşil alanlarda doyasıya eğlendi. Piknik yapan aileler mangal yakarak hafta sonunun tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar yeşilliklerde voleybol oynayarak vakit geçirdi. Yeşil alanlarda oluşan yoğunluk ve süs havuzundaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar da hafta sonunu aileleriyle birlikte doğada geçirmenin kendilerine iyi geldiğini belirterek, yoğun şehir yaşamından ve dijital ekranlardan uzak kalmanın keyfini çıkardıklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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