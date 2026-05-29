Sahilin davetsiz misafiri dev caretta caretta

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gece saatlerinde görülen büyük bir caretta caretta kaplumbağası, tatilcileri şaşırttı. Yumurtalarını bıraktığı tahmin edilen kaplumbağa, bir süre sonra denize döndü.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gece geç saatlerde görülen ve büyüklüğüyle dikkati çeken caretta caretta türü deniz kaplumbağası tatilcileri şaşırttı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ve bayram sebebiyle yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı sahilinde denizin keyfini çıkaran vatandaşlar, caretta caretta türü kaplumbağanın karaya çıktığını görünce cep telefonlarına sarılıp o anları görüntüledi. Yumurtalarını bıraktığı tahmin edilen deniz kaplumbağası, karada görüldükten bir süre sonra denize dönüp gözlerden kayboldu.

Antalya sahillerinde Caretta caretta deniz kaplumbağaları Mayıs ayı başından Ekim ayı sonuna kadar görülebiliyor. 2 temel döneme ayrılan bu süreçlerin ilki Mayıs ve Temmuz ayları arasındaki yumurtlama dönemi. Bu dönemde anne kaplumbağalar yumurtalarını bırakmak için geceleri sahile çıkarken özellikle Haziran ve Temmuz ayları en yoğun yuvalama dönemi olarak biliniyor.

İkinci dönem ise Temmuz ve Ekim ayları arasındaki yavruların denizle buluşması. Yumurtadan çıkan yavrular yaklaşık 2 aylık kuluçka süresinin ardından, genellikle geceleri denize doğru yolculuk ediyor ve hayatta kalabilenler denize ulaşabiliyor. - ANTALYA

