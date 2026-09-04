Konya'da Tarlada Hortum Görüntülendi

Konya'da tarlada yerden gökyüzüne doğru yükselen hortum, çevredeki bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede hortum oluştu. Tarlanın üzerinde oluşan hortum, yerden gökyüzüne doğru yükselirken kısa süreliğine etkili oldu. Hortumun oluştuğunu fark eden bir çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, tarlanın ortasında oluşan hortumun gökyüzüne doğru yükseldiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı