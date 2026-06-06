Kuruyan göl yağışlarla yeniden canlandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde geçtiğimiz yıl kuruyan Sarıot Gölü, yörede etkili olan son yağışların ardından yeniden su tutarak eski doğal güzelliğine kavuştu.

Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda bulunan ve doğaseverler ile kampçıların uğrak noktaları arasında yer alan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla dolarak maviye büründü. Çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla güzel görüntüler oluşturan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Gölü ziyaret etmek için gelen Rüştü Güven, Sarıot Gölü'nün doğal güzelliğine değinerek, "Buraya yıllardır geliyorum. Yağış olmayınca bu göl yaz aylarında kupkuru kalıyordu. Bu yıl yağışlar bol olduğu için epey canlandı. Burası doğa olarak gayet güzel bir yer. Devamlı ziyarete açık. Bizim çok hoşumuza gisiyor buralar. Yağışlar bu sene bol olduğu için çeşmelerimiz olsun ve gölümüz olsun gayet güzel bir görüntüsü var. Hatta yıllardır görmediğim küçük balıklar da yeniden çıkmış. Geçen yıl yağış olmadığı için kupkuruydu. Buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırak geçmeyi yüzülecek dereceye geldi. Yürüyüş parkuru olarak da kullanılıyor, böyle sahil yürüyüşü gibi. Dağlar güzel, herşey güzel. Antalya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan birçok insan araçlarıyla geliyor, burayı ziyaret ediyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı