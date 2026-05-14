Koçarlı'da çilek bahçelerinde pestisit denetimi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2026 yılı "Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri" kapsamında çilek bahçelerinde numune alımı gerçekleştirilerek pestisit kontrolü yapıldı.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çilek bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi gerçekleştirildi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli'nin de katıldığı denetimlerde 2026 yılı "Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri" çerçevesinde teknik personeller sahaya inerek çilek bahçelerinden numuneler aldı. Gerçekleştirilen denetimlerle hem üreticilerin emeğinin korunmasının hem de vatandaşların sofralarına sağlıklı ve güvenilir ürünlerin ulaştırılmasının amaçlandığını ifade eden Müdür Selli, paylaşımında "Üreticimizin yanında, sofralarınızın takibindeyiz. 2026 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri kapsamında, teknik personelimizle birlikte sahaya indik. Çilek bahçelerinden numunelerimizi aldık. Amacımız, hem üreticilerimizin alın terine sahip çıkmak hem de vatandaşlarımızın sofrasına sağlıklı ve güvenilir ürün ulaşmasını sağlamak. Misafirperverlikleri için üreticilerimize teşekkür ediyor, bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı