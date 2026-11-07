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Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı Kartepe zirvesi karla beyaza büründü

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Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı Kartepe zirvesi karla beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı Kartepe zirvesi karla beyaza büründü
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Kocaeli'nin Samanlı Dağları'ndaki 1640 rakımlı Kartepe zirvesi, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sezonun ilk karını görmek isteyen aileler çocuklarıyla keyif yaşarken, kış lastiği taktırmayan bazı vatandaşlar teleferiği tercih etti.

Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe'de etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza büründü. Kasım ayında kış güzelliğinin yaşandığı zirvede, karla kaplanan ağaçlar eşsiz manzaralar oluştururken, aileler çocuklarıyla birlikte sezonun ilk karının keyfini çıkardı.

İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de etkili olan kar yağışı, zirveyi beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü bölgede, karla kaplanan ağaçlar ve ormanlık alanlar görsel şölen oluşturdu. Kasım ayında kış manzarasının ortaya çıktığı zirveye gelen vatandaşlar, beyaza bürünen doğada bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle çocuklarıyla birlikte sezonun ilk karını görmek isteyen aileler, karın tadını çıkardı. Kış lastiklerini henüz taktırmayan bazı vatandaşlar ise teleferikle zirveye ulaşarak yolculuk boyunca karla kaplanan ormanları kuş bakışı izledi.

"Oğlum sürekli ne zaman kar yağacağını soruyordu"

Oğluyla birlikte karın tadını çıkarmaya gelen Oğuzhan Tutar, "Oğlumla birlikte bu karı çok bekledik. İlk kar yağışında hemen gelmek istedik. Kışlık kıyafetlerimizi giyip buraya geldik. Oğlum Alperen sürekli 'Ne zaman kar yağacak, ne zaman kar yağacak?' diye soruyordu. Biz de kar yağar yağmaz ilk fırsatta gelmek istedik. Teleferikle çıktık, manzara çok güzeldi. Kış lastiklerimizi henüz takmadığımız için teleferiği tercih ettik" dedi.

"Kasım ayında bunu yaşamak çok güzel"

Ailesiyle birlikte kar sevincini yaşayan Asım Vural ise "Hem bizim için hem de çocuğumuz için çok özel bir an. Kasım ayında bunu yaşamak çok güzel. Daha önce kasım ayında Antalya'da bulunmuştum, orada bu mevsimde denize giriliyordu. Burada ise genellikle karı aralık ayında görüyoruz. Bu sene erken yağması bizi mutlu etti. Çocuğumuzla birlikte teleferikle çıktık. Yoğunluk yoktu, buna da ayrıca sevindik. Çünkü yoğun sezonlarda genellikle sıra bekleniyor. Teleferikten çok memnunuz. Daha önce birkaç kez geldiğimizde bakımdaydı ama bu sefer şansımıza denk geldi. Kış lastiklerimizi henüz taktırmadığımız için araçla çıkmadık. Teleferik bizim için güzel bir avantaj oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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