Kızılırmak Havzası'nda artan su ihtiyacı Samsun'daki toplantıda ele alındı

Kızılırmak Havzası'nda artan su ihtiyacı, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkileri, Samsun'da düzenlenen Su Kurulu Toplantısı'nda masaya yatırıldı.

Kızılırmak Havzası'nın su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve havza genelindeki su politikalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Kızılırmak Havzası Su Kurulu Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş başkanlık etti. Toplantıya OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kızılırmak Havzası'ndaki su kaynaklarının mevcut durumu, suyun etkin ve verimli kullanılması, kuraklıkla mücadele ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ele alındı.

Kızılırmak havzası stratejik öneme sahip

Özellikle Samsun, Bafra Ovası ve Kızılırmak Deltası açısından büyük ekonomik ve ekolojik öneme sahip olan Kızılırmak Havzası'nın, tarım, sanayi, içme suyu ve doğal yaşam açısından taşıdığı önem toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının önemine dikkat çekilen toplantıda, iklim değişikliği, kuraklık ve artan su talebinin su yönetiminde daha planlı ve etkin politikaların uygulanmasını zorunlu hale getirdiği vurgulandı. Yetkililer, havza ölçeğinde su kaynaklarının korunması, mevcut kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynaklarının aktarılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca Kızılırmak Havzası'nda su yönetiminin sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar ve alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı