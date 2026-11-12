Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak bekleniyor

Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artacak; Marmara ve Ege'de rüzgar 40-60 km/saatle kuvvetli esecek.
Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15