Rize'de karla kaplı yayla yolları tek tek ulaşıma açılıyor

Kış mevsiminin ardından kar nedeniyle uzun süredir ulaşıma kapalı bulunan yayla yollarını ulaşıma açma çalışmaları hız kazandı. Çamlıhemşin'e bağlı birçok yaylada ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Kale Köyü ve bağlı yaylalarda yürütülen çalışmalar kapsamında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri temizlenerek yollar ulaşıma açılıyor. Çalışmaları yakından takip eden Kale Köyü Muhtarı Mansur Aydıl, yayla sezonu öncesi vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi için yoğun mesai harcandığını söyledi. Muhtar Aydıl "Yaylalarımızda sezon öncesi hazırlıklarımız sürüyor. Kar kalınlığının yer yer çok yüksek olduğu bölgelerde çalışmalar zorlukla ilerliyor. Vatandaşlarımızın yaylalara güvenli şekilde ulaşabilmesi için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

Öte yandan yol açma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaylalarda hareketlilik başlaması bekleniyor. Bölge halkı ise havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonuna hazırlanıyor. - RİZE

