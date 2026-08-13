Kırkpınar Yaylası'nda Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Sundu
Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda, 12 Ağustos gecesi Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüler oluşturdu. Işık kirliliğinden uzak 1650 rakımlı yaylada, fotoğraf tutkunu Resul Küçükbayram meteor yağmurunu objektifine yansıttı; gökyüzü gözlemcileri de keyifli anlar yaşadı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Kırkpınar Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu.
Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun şekilde kesiştiği 12 Ağustos gecesinde gökyüzü adeta görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanından izlenen meteor yağmuru, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda da eşsiz görüntüler oluşturdu. Bin 650 rakımlı yaylada gökyüzünü fotoğraflayan fotoğraf tutkunu Resul Küçükbayram, meteor yağmurunu objektifine yansıttı.
Işık kirliliğinden uzak doğa harikası ortam gökyüzü gözlemcilerine de keyifli anlar yaşattı.