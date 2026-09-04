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Kilis'teki göletlere 600 bin yavru balık bırakıldı

Kilis'teki göletlere 600 bin yavru balık bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Kilis'teki göletlere 600 bin adet sazan, yayın ve şabut yavrusu bırakıldı. Balık popülasyonunu artırmak ve su ürünleri kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek amacıyla yapılan çalışma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Kilis'teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 600 bin adet sazan, yayın ve şabut balığı yavrusu Kilis'e getirildi. Sazan yavruları, taşıyıcı oksijenli tank aracıyla göletlere ulaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekimler tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, yavru sazan balıkları Kilis'in sorumluluk alanındaki göletlere bırakıldı.

Balıklandırma çalışmasıyla su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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