Haberler

Atık malzemeler yeniden hayat buldu

Atık malzemeler yeniden hayat buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, sıfır atık ve çevre bilincini artırmak için atık malzemelerden hazırladıkları eserleri sergiledi. Sergide poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen balmumu bezler de tanıtıldı.

Kilis'te Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, sıfır atık ve çevre bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden hazırladıkları eserleri sergide görücüye çıkardı. Sergide, poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen balmumu bezler de tanıtıldı.

Kilis'te Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen geri dönüşüm sergisinde, atık malzemeler öğrencilerin ve öğretmenlerin elinde yeniden hayat buldu. Sıfır atık ve çevre bilincini artırmayı amaçlayan sergide, pet şişelerden dekoratif ürünler ile geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan birçok çalışma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Bir elma yaklaşık bir ay taze kalabiliyor"

Kimya Öğretmeni Gülcan Aydoğdu, poşet kullanımını azaltmak amacıyla balmumu bez ürettiklerini belirterek, "Evlerde kullanılmayan yüzde 100 pamuklu temiz kumaşlar ve atıl durumdaki kıyafetleri değerlendirerek balmumu bezler hazırladık. Bu bezler sayesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre tazeliğini koruyor. Bir elma yaklaşık bir ay taze kalabiliyor. Poşet kullanımını azaltmak için bu ürünlerin yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

"Manevi gelişimlerinin yanında sanatsal ve sosyal yönlerini de geliştirmeyi hedefledik"

Projeye destek veren Beden Eğitimi Öğretmeni Erhan Şahin ise okulda başlatılan sıfır atık ve su verimliliği çalışmaları kapsamında pet şişeleri topladıklarını ifade ederek, "Topladığımız atıkları nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük. Öğrencilerimizin manevi gelişimlerinin yanında sanatsal ve sosyal yönlerini de geliştirmeyi hedefledik. Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürerek onların yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştık" diye konuştu.

Okul Müdürü Mikdat Hayve de insanların yeryüzünün bekçileri olduğunu vurgulayarak, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini öğrencilere kazandırmak amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Öğrenciler ise doğaya bırakılan atıkları yüz yıllarca çevreye zarar verdiğine dikkat çekmek istediklerini belirterek, geri dönüşümün önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

Ülkenin başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

5 milyon kişiyi ilgilendiren zam! AK Parti kaynakları rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi

Dünya bu sevinci konuşuyor! 52 yıllık hasreti böyle bitirdiler
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında dehşete düşüren detay! Aylar sonra ortaya çıktı
Akrabaların arazi kavgasında silahlar peş peşe patladı: Ortalık savaş alanına döndü!

Akrabalar arasında silahlı çatışma!
Seferihisar 'yolsuzluk' soruşturması Güzelbahçe'ye uzandı! MASAK raporunda çarpıcı detay

Yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Paranın kaynağı bakın kim çıktı
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor