Dolup taşan barajın savak kapakları açıldı

Sivas ile Giresun arasında yer alan Kılıçkaya Baraj Gölü'nde su seviyesinin yüzde 100'ün üzerine çıkması nedeniyle, taşkınları önlemek amacıyla kontrollü olarak Kelkit Çayı'na su bırakıldı. Baraj gölündeki doluluk, göl kenarındaki tesisleri tehlikeye soktu.

Sivas'ın Suşehri ilçesi ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi arasında yer alan 64 kilometrekare genişlikteki Kılıçkaya Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılan baraj gölünün taşması sonucu göl kenarındaki tesisler sular altında kaldı. Taşkınların önlenmesi için bugün barajın savak kapakları kontrollü olarak açılarak, Kelkit Çayı'na su bırakıldı. Öncesinde taşkın riskine kaşı mansap bölgesindeki yerleşim yerlerinde tedbir alındı. Kelkit Çayı boyunca bölgedeki yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlara çaydan uzak durulması uyarısı yapıldı.

7 milyon metreküp hacme sahip

Kelkit Çayı üzerinde 1990 yılında hizmete alınan Kılıçkaya Barajı'nın toplam kapasitesi 7 milyon metreküp, akarsu yatağından yüksekliği ise 134 metre. Normal su göl hacmi bin 400 hektar metreküp, normal su kotunda göl alanı ise 64 kilometrekare. Barajdan yıllık 332 GWh'lık elektrik enerjisi üretiliyor. - SİVAS

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

