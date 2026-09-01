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Kemaliye'de İstinat Duvarı Endişesi

Kemaliye'de İstinat Duvarı Endişesi
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresinde bulunan ve aylardır onarılmayı bekleyen istinat duvarı, öğrenciler ve vatandaşlar için endişeye neden oluyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresinde bulunan ve aylardır onarılmayı bekleyen istinat duvarı, öğrenciler ve vatandaşlar için endişeye neden oluyor.

Kemaliye ilçesinde Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresindeki istinat duvarının uzun süredir onarılmayı beklediği belirtildi.

Bakım ve onarım çalışması yapılmadığı ifade edilen duvarın mevcut durumu, özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde endişeye neden oluyor.

Duvarın daha fazla zarar görmesi veya olası bir çökme yaşanması halinde can ve mal güvenliği açısından ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Veliler ve vatandaşlar, herhangi bir üzücü olay yaşanmadan yetkililerin konuya müdahale etmesini istiyor.

"Öğrencilerin zarar görmesini beklemeden önlem alınmalı." diyen vatandaşlar, istinat duvarının teknik ekipler tarafından incelenerek gerekli onarım çalışmalarının en kısa sürede yapılmasını talep ediyor.

Vatandaşlar, aylardır gündemde olduğu belirtilen sorunla ilgili yetkililerin gerekli çalışmayı başlatmasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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