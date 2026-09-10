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Kemah Kaymakamı Tutay, tuz hasadına katıldı

Kemah Kaymakamı Tutay, tuz hasadına katıldı
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Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçenin önemli doğal değerlerinden Kemah Tuz İşletmesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçenin önemli doğal değerlerinden Kemah Tuz İşletmesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşletme sahibi Metin Tanrıkulu'ndan üretim süreci hakkında bilgi alan Tutay, günün erken saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Tuz havuzlarına girerek tuz hasadına da katılan Tutay, Kemah'ın doğal kaynaklarından tuzun sofralara ulaştırılma sürecini yakından gözlemledi.

Tutay, ilçenin sahip olduğu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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