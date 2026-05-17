Kelkit Çayı'nın Yeşilırmak ile birleşme noktasında su seviyesi yükseldi

Kelkit Çayı'nın birleşerek Yeşilırmak'ı oluşturduğu Tokat ile Amasya arasındaki Boğazkesen mevkiinde artan su debisi havadan görüntülendi.

Gümüşhane ili sınırları içerisinde yer alan Çimen Dağları ve Gümüşhane Dağları'ndan doğan Kelkit Çayı, Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesi arasında bulunan Boğazkesen mevkiinde Yeşilırmak ile birleşiyor. Birleşme noktası olan Boğazkesen Köprüsü'nde yaşanan debideki artış dron ile görüntülendi. Yağışların ardından debisi yükselen çayların geniş bir alana yayıldığı görüldü. Kahverengiye dönen suyun güçlü akışı dikkat çekerken, izlenmeye değer bir görsel oluştu. Bölgedeki tarım arazilerinin suya yakın alanlarında taşkın izleri görülürken, Boğazkesen Köprüsü'nün Tokat ile Amasya arasındaki ulaşımı sağlamaya devam ettiği gözlendi. Yeşilırmak'ın oluştuğu nokta olarak bilinen Boğazkesen hem doğal yapısı hem de tarihi geçiş güzergahı olması nedeniyle bölgenin önemli noktaları arasında yer alıyor.

Yeşilırmak debisinin yükseldiğini söyleyen yöre sakinlerinden Hakan Uca, "Amasya ile Tokat arasında tarihi Boğazkesen Köprüsü'nde eşsiz bir noktadayız. Tozan ve Kelkit çaylarının birleştiği noktada suların debisinin yükselmesiyle adeta görsel bir şölen oluştu. Buradaki doğa olayımızı daha net ve anlaşılır bir şekilde de çektik. İnşallah daha kötüye gitmez" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı