Kazakistan ve Türkiye arasında tarımsal iş birliği adımı

Kazakistan'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Kazakh National Agrarian Research University akademisyenleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'ni ziyaret ederek iki kurum arasındaki eğitim, araştırma ve akademik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette KazNARU öğretim üyeleri Prof. Dr. Zamanbekov Nurtleu, Dr. Boranbayeva Karlygash, Dr. Myrzhiyeva Assem, Prof. Dr. Kobdikova Nurzila ve Sara Koibagarova yer aldı. Heyet, fakülte yönetimi ve akademisyenlerle bir araya gelerek tarım alanında ortak çalışma fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Toplantılarda uluslararası araştırma projelerinin geliştirilmesi, ortak bilimsel yayınların hazırlanması, lisansüstü öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi ve akademik personel hareketliliğinin artırılması gibi konular ele alındı.

Ziyaret kapsamında Kazakistanlı akademisyenlere fakültenin eğitim ve araştırma altyapısı tanıtıldı. Heyet, laboratuvarları, uygulama alanlarını ve araştırma tesislerini inceleyerek yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı