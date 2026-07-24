Kayseri'ye Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlik olunması istenerek; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde yarın sabah

saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı