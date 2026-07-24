Kayseri'ye Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlik olunması istenerek; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde yarın sabah
saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.