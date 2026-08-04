Üzümlü Kaymakamı çilek bahçesini ziyaret etti
Erzincan'ın Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, üretici Yavuz Karatepe'ye ait çilek bahçesini ziyaret ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Kaymakam, tarımsal üretimin geliştirilmesi çalışmalarını yerinde değerlendirdi ve üretimin artırılmasının önemine dikkat çekti.
Erzincan'ın Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede çilek üretimi yapan üretici Yavuz Karatepe'ye ait çilek bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, gerçekleştirdiği ziyarette çilek üretim alanını dolaşarak üretim süreci ve bahçenin genel durumu hakkında üretici Yavuz Karatepe'den bilgi aldı.
Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Hökelekli, ilçede tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirirken, üretimin artırılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin önemine dikkat çekti.