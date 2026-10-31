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Kastamonu Pınarbaşı'nda iki yavrusuyla bozayı kameralara yansıdı

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Kastamonu Pınarbaşı'nda iki yavrusuyla bozayı kameralara yansıdı Haber Videosunu İzle
Kastamonu Pınarbaşı'nda iki yavrusuyla bozayı kameralara yansıdı
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Kastamonu Pınarbaşı'ndaki ormanlık alanda iki yavrusuyla dolaşan bozayı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi. Aracı fark eden bozayı ve yavruları ağaçlar arasına girip kayboldu; ekipler başka noktada bir ayıyı ve yaban domuzu sürüsünü de görüntüledi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda iki yavrusuyla birlikte dolaşan bozayı kameralara yansıdı. Başka bir ayı ise ağaçların arasından ekipleri izlerken görüntülendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda araçlarıyla ilerledikleri sırada iki yavrusuyla birlikte dolaşan bozayıyla karşılaştı. Aracı fark eden bozayı ve yavruları, ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. Ekipler, başka bir noktada ise ağaçların arasından kendilerini izleyen bir ayıyı görüntüledi. Kalabalık bir yaban domuzu sürüsünün geçişi de kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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