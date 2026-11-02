Kastamonu Doğanyurt'ta köye inen ayı evlerin yakınında dolaşırken kameraya yansıdı

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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde sabah saatlerinde köye inen ayının evlerin yakınında dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Doğanyurt ilçesi Kurt köyünde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan köye inen ayı, yerleşim yerinde bir süre dolaştı. Evlerin yakınından geçen ayı, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu. Ayının köydeki gezintisi, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ayının sakin adımlarla ilerlediği ve evlerin yakınından geçerek uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı