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Kastamonu'da kanlıca mantarı bolluğu var, fiyatı 400 liradan 50 liraya düştü

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Kastamonu'da kanlıca mantarı bolluğu var, fiyatı 400 liradan 50 liraya düştü Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da kanlıca mantarı bolluğu var, fiyatı 400 liradan 50 liraya düştü
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Kastamonu'da sağanak yağışların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu başladı; vatandaşlar kovalarla mantar topluyor. Bolluk nedeniyle kilogram fiyatı 400 liradan 50 liraya düşen mantar, kışlık hazırlıkta kullanılıyor ve bir kısmı pazarcı esnafına satılıyor.

Kastamonu'da yağışların ardından ormanlarda mantar bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle "kanlıca" mantarı toplamak için ormanlara akın ediyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışların ardından ormanlarda "kanlıca" mantarı bolluğu yaşanmaya başladı. Ellerindeki kovalarla ormanların yolunu tutan vatandaşlar, kilolarca mantarla dönüyor. Mantarlarla, çeşitli yemek ve börek yapılırken, bazı vatandaşlar ise ürünü pazarcı esnafına satıyor. Yaşanan bolluk sebebiyle "kanlıca" mantarının kilogram fiyatı 400 liradan 50 liraya kadar düştü. Kovalarını mantarla dolduran vatandaşlar, bir yandan kışlık hazırlıklarını yaparken diğer yandan aileleriyle birlikte doğada vakit geçirerek stres atıyor.

Ormanlık alanda mantar toplayan Ferdane İkizoğlu, "Mantar toplamaya geldik. Mantarları topladık. Yarısını turşu yapacağız, yarısını gözleme yapacağız, ekmeğini yapacağız. Oğlumla, eşimle geldim. 3-4 saatten beri arıyoruz hemen hemen. 4-5 kova bulduk. Şimdi eve dönüyoruz" dedi.

" Kastamonu'da en zevkli iş mantar toplamak"

Haydar İkizoğlu ise eşi ve oğluyla birlikte mantar toplamaya geldiklerini ifade ederek, " Kastamonu'dan ormanlarına mantar toplamaya geldik. Eşim ve oğlumla birlikte mantar topluyoruz. Ama çok yoruldum. Burada mantarlar çıkmış ama yarısı da kurtlanmış. Biz bu mantarlarla turşu ve mantar ekmeği yapacağız. Birazını da eşe, dosta dağıtacağız. Kanlıca mantarı ve ağaç mantarı topladık. 4-5 kova topladık. Bunları akşam güzelce temizleyeceğiz, sonra yiyeceğiz. Her çalının dibinde oluyor. Ararken diken batıyor. Kastamonu'da en zevkli iş mantar toplamak. Her sene toplarız. Sadece Bağlıca köyü değil, Azdavay'a İnebolu'ya, Araç'a, Küre'ye mantar toplamaya gideriz" diye konuştu.

"Kışın torunlarıma börek yapacağım"

Semt pazarından mantar satın alan Fadime Uzun da "Mantar aldım. Kanlıca mantarı 400 liraya satıldığı için pahalı, onu alamadım. Severek yiyoruz. Kış boyunca bunları dolaba koyacağım. Dolaba koyduktan sonra kışın börek yapıp yedireceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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