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Kartalkaya'da kar aralıklarla sürüyor, pistler beyaz örtüyle kaplandı

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Kartalkaya'da kar aralıklarla sürüyor, pistler beyaz örtüyle kaplandı
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Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Pistlerin beyaz örtüyle kaplandığı bölgede kar yağışının gece saatlerinde artması bekleniyor.

Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkili olurken pistler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezinde, etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede kartpostallık manzaralar oluştu. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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