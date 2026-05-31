Sarıkamış Sisle Bütünleşti: Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Sarıkamış, yoğun sis bulutlarıyla masalsı bir görünüme kavuştu. Sarıçam ormanları, karlı dağlar ve menderesler sisle bütünleşirken, Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu boyunca kartpostallık manzaralar oluştu. Bölge, dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip.

Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Sarıkamış, etkili olan sis bulutlarıyla birlikte adeta masalsı bir görünüme büründü.

Şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kıştan kalma karlı dağlar, kıvrılarak uzanan menderesler ve Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu sis bulutları arasında kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"Sarıçam ormanları sisle bütünleşti"

Türkiye'nin en önemli sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis, doğayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sis bulutlarının arasında kalan çam ağaçları görsel şölen oluştururken, bölgenin doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi. Sisin arasında yükselen sarıçam ağaçları izleyenleri hayran bıraktı.

"Karayolu ve menderesler kartpostal görüntüsü oluşturdu"

Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu boyunca etkili olan sis bulutu ortaya eşsiz manzaralar çıkarırken, coşkuyla akan menderesler doğaya ayrı bir güzellik kattı. Sis bulutlarının arasında kaybolan sarıçam ormanları, kıvrılarak ilerleyen karayolu ve bölgeyi çevreleyen menderesler yer aldı. Doğanın sunduğu eşsiz atmosfer görenleri mest etti.

"Sarıkamış dört mevsim ayrı güzel"

Kış turizmiyle adından söz ettiren Sarıkamış, yaz aylarında da doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sis bulutları arasında oluşan manzara, bölgenin doğa turizmi açısından ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
