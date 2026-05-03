Kars’ta uzayan kış tarım takvimini altüst etti: Çiftçiler zamanla yarışıyor

Kars'ta bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava ve uzayan kış, tarım takvimini altüst etti. Her yıl nisan ayında başlayan ekim mesaisi, bu yıl mayıs ayına sarktı. Toprağın geç ısınması ve don riskinin uzun süre devam etmesi, çiftçileri hem zaman hem de verim açısından zorlu bir sürecin içine sürükledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler, gecikmenin oluşturduğu baskıyı imece usulüyle aşmaya çalışıyor. Aile bireyleri, komşular ve yakınlar el birliğiyle çalışarak ekim sürecini hızlandırmaya uğraşıyor. Gün boyu süren yoğun mesai, akşam saatlerine kadar devam ederken, çiftçiler bir yandan da hava durumu yakından takip ediyor.

Tarlarını imece usulü yardımlaşarak ektiklerini ifade eden Alican Aldım, "Bu yıl geç oldu, kar yağışlarından dolayı, biz de şuan yetiştirmeye çalışıyoruz. 600-700 dönüm sürüyoruz" dedi.

Uzayan kış yalnızca ekim takvimini değil, ürün desenini de etkiliyor. Özellikle arpa, buğday ve yem bitkileri gibi temel ürünlerdeki gecikmenin, hasat döneminin de ileri kaymasına neden olacağı belirtiliyor.

Üreticiler; bir taraftan yüksek kesimlerdeki soğuk havaya, diğer taraftan yağmura aldırış etmeden ekim mesaisini sürdürüyor. Kars'ta bazı bölgelerde çiftçiler ekimlerini tamamlarken, özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise tarlalar yeni yeni sürülerek ekim yapılıyor. Zamanla yarışan üreticiler, kısa sürede ekim işlerini bitirmeyi hedefliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı