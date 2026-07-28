Kars'ta doğal afetlerin vurduğu tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kars'ta son günlerde etkili olan doğal afetlerin ardından tarımsal üretimin zarar gördüğü köylerde hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, ilçe tarım müdürlüklerinin teknik ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, afetten etkilenen tarım alanları tek tek incelenerek üreticilerin yaşadığı zarar yerinde tespit ediliyor.

Teknik personeller, zarar gören ekili ve dikili alanlar ile tarımsal üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek detaylı raporlar hazırlıyor. Çalışmalar sırasında üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilirken, yaşanan mağduriyetlerin en doğru şekilde kayıt altına alınması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmalarının yanı sıra, TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kapsamında tarım sigortası bulunan üreticilerin ihbar süreçleri de yakından takip ediliyor. Teknik ekipler, sigortalı üreticilere başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yaparken, hasar ihbarlarının eksiksiz şekilde tamamlanması konusunda da destek sağlıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların, zarar gören tüm köylerde tamamlanmasının ardından elde edilen veriler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek. Hazırlanacak hasar raporları doğrultusunda gerekli idari işlemler yürütülerek ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak.

Yetkililer, devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu vurgulayarak, doğal afetten etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.

Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin taleplerini sahada dinlemeye ve gerekli yönlendirmeleri yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı