Sarıkamış'ta Boz Ayı Barajda Yüzdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde genellikle çöplük ve çöp konteynerlerinin çevresinde görülen boz ayı, bu kez rotasını Karakurt Barajı'na çevirdi. Suda yüzen ayı, balıkçının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karakurt Barajı'nda teknesiyle seyir halinde olan Hamza Kral, gölün ortasında hızla ilerleyen ayıyı fark etti. Merak edip teknesini ayıya yaklaştıran Kral, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

"Balıkçı seslendi, ayı yön değiştirdi"

Suyun içerisinde güçlü kulaçlarla ilerleyen boz ayı, teknenin yaklaşmasına aldırış etmedi. Balıkçının seslenmesi üzerine ise yönünü değiştirerek yüzmeye devam etti.

Sarıkamış'ta daha önce ilçe çöplüğü ve sokak aralarında görüntülenen boz ayının bu kez baraj gölünde yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu. Ayının suyu geçiş için mi kullandığı, yoksa gölde serinlemek için mi yüzdüğü ise bilinmiyor.

Boz ayının barajdaki yüzüşü, cep telefonu kamerasına anbe an yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı