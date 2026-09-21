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Kars Sarıkamış'ta kış öncesi beslenen boz ayılar yavrularıyla konteynerleri devirdi

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Kars Sarıkamış'ta kış öncesi beslenen boz ayılar yavrularıyla konteynerleri devirdi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumasıyla boz ayılar, kış öncesi beslenme telaşıyla yerleşim alanına indi. Gece çöp konteynerlerini deviren ayılar, yavrularıyla yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana döndü.

Kars'ta boz ayılar, kış öncesi beslenme telaşına girince yerleşim alanlarına kadar indi. Gece saatlerinde sokaklarda dolaşan ayılar, içerisinde yiyecek atıkları bulunan çöp konteynerlerini devirdi. Yavrularıyla birlikte konteynerlerin çevresinde uzun süre yiyecek aradı.

"Gece sessizliğini ayılar bozdu"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan boz ayılar, havaların soğumasıyla birlikte daha sık görülmeye başladı. Gece saatlerinde ilçe merkezine ulaşan ayılar, sokaklarda yiyecek ararken çevredeki konteynerlere yöneldi. İçerisinde yemek artıkları ve çeşitli gıda atıkları bulunan konteynerleri deviren ayılar, yere saçılan yiyeceklerle karınlarını doyurdu.

"Yavrularını da beraberinde getirdi"

Görüntülerde anne ayının yanında yavrularının da bulunduğu görülüyor. Anne ayı yiyecek ararken yavruları da çevresinde dolaştı. Bir süre konteynerlerin bulunduğu bölgede kalan ayılar, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yeniden ormanlık alana yöneldi.

Ayıların yerleşimine kadar gelmesi vatandaşların da dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, Sarıkamış'taki yaban hayatını bir kez daha gündeme taşıdı.

Sarıkamış'ın geniş ormanları, boz ayıların doğal yaşam alanlarından biri olurken, yerleşim bölgelerindeki gıda atıkları da hayvanların dikkatini çekiyor. Boz ayıların kış öncesi doğadaki yaşam mücadelesi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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