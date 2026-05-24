Haberler

Bulutların aynası Kars Baraj Gölü'nde kartpostallık manzara

Bulutların aynası Kars Baraj Gölü'nde kartpostallık manzara
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yağışlar sonrası yüzde 100 doluluğa ulaşan Kars Baraj Gölü, bulutların suya yansımasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu. Su kuşlarına ev sahipliği yapan göl, bölge halkı için de hayati önem taşıyor.

Yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kars Baraj Gölü, doğanın tüm renklerini yansıtan görüntüsüyle hayran bıraktı. Gökyüzündeki bulutların su yüzeyine adeta ayna gibi yansıdığı göl, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Su seviyesinin en üst noktaya ulaştığı baraj gölü, yalnızca eşsiz görüntüsüyle değil, ev sahipliği yaptığı su kuşlarıyla da dikkat çekiyor. Göç rotası üzerinde bulunan gölde çok sayıda kuş türü görüntülenirken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bölgede unutulmaz kareler yakalıyor.

Bölge halkı için de büyük önem taşıyan göl, çevrede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların can damarı oldu. Besiciler, küçük ve büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını baraj gölünden karşılıyor.

Öte yandan, bulutların suya yansıdığı Kars Baraj Gölü havadan görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde gölün masmavi yüzeyi, çevresindeki yeşil alanlar ve gökyüzüyle oluşturduğu bütünlük izleyenleri mest etti. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken göl, Kars'ın saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde! Arbede çıktı

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız

İçeriden video mesaj yayınladı! Özgür Özel geri adım atmıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
İçişleri Bakanlığı: Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor

Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

Elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

Görüntü CHP Genel Merkezi'nin içinden