Bulutların aynası Kars Baraj Gölü'nde kartpostallık manzara

Yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kars Baraj Gölü, doğanın tüm renklerini yansıtan görüntüsüyle hayran bıraktı. Gökyüzündeki bulutların su yüzeyine adeta ayna gibi yansıdığı göl, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Su seviyesinin en üst noktaya ulaştığı baraj gölü, yalnızca eşsiz görüntüsüyle değil, ev sahipliği yaptığı su kuşlarıyla da dikkat çekiyor. Göç rotası üzerinde bulunan gölde çok sayıda kuş türü görüntülenirken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bölgede unutulmaz kareler yakalıyor.

Bölge halkı için de büyük önem taşıyan göl, çevrede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların can damarı oldu. Besiciler, küçük ve büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını baraj gölünden karşılıyor.

Öte yandan, bulutların suya yansıdığı Kars Baraj Gölü havadan görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde gölün masmavi yüzeyi, çevresindeki yeşil alanlar ve gökyüzüyle oluşturduğu bütünlük izleyenleri mest etti. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken göl, Kars'ın saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı