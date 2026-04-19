Karayazı'da kar ve tip etkili

Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, önümüzdeki 3 gün boyunca yoğun kar yağışı beklediklerini açıkladı ve çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgeside hava sıcaklıkları yükselirken, Karayazı'da yağış tipi şeklinde etkili oluyor. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin düştüğü ilçede, olumsuz hava şartları günlük yaşamı zorlaştırıyor. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarıda ise bölgede önümüzdeki 3 gün boyunca yoğun kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çığ uyarısı da yapan uzmanlar, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi. - ERZURUM

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!