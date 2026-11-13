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Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde jandarma ve öğrenciler Gökçe'de fidan dikti

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Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde jandarma ve öğrenciler Gökçe'de fidan dikti
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Karaman İl Jandarma Komutanlığının Gökçe köyündeki Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde jandarma, öğrenci ve vatandaşlar fidan dikti. Etkinlikte doğal çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması için farkındalık hedeflendi.

Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikerek geleceğe nefes oldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gökçe köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi. Programla doğal çevrenin korunması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ormansız yurt vatan değildir" sözünden hareketle doğal çevrenin korunması ve ağaçlandırma çalışmalarına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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