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Tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri

Tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri
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Karaman'ın Yollarbaşı köyünde ayçiçeklerinin açmasıyla oluşan sarı tarlalar, eşsiz manzaralar sunuyor. Gün batımında görsel şölen yaşatan tarlalar büyük ilgi çekiyor.

Karaman merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla görenleri hayran bıraktı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çiçek açan ayçiçekleri, geniş tarım arazilerini adeta sarı bir örtüyle kapladı. Güneşe doğru çevrilen yüzleriyle görsel bir şölen oluşturan ayçiçekleri vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle gün batımında eşsiz görüntülerin oluştuğu tarlalar, İHA muhabirinin objektifine yansıdı. Sarı ve yeşilin farklı tonlarının bir araya geldiği manzara, köyün doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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