Karakoçan lalesini koparana 700 bin lira ceza

Elazığ'da 2023 yılında yeni bir tür olarak keşfedilen ve koruma altında bulunan Karakoçan lalesini (Fritillaria karakocanensis) koparana 700 bin lira ceza uygulanıyor.

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi kırsalında uzman biyologlar tarafından 2023 yılında keşfedilen ters lale, akademik çalışmaların ardından yeni bir tür olarak Karakoçan lalesi (Fritillaria karakocanensis) adıyla kayıt altına alındı. Morumsu-kahverengi çiçeklere ve sarı uçlara sahip olan lale, endemik bir tür olarak dikkat çekiyor. Nisan ve Mayıs aylarında açan çiçek, 13 ile 30 santim arasında uzunluğa sahip oluyor. Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Karakoçan lalesini koparanlara Çevre Kanunu kapsamında 700 bin lira ceza uygulandığı bildirildi. Bölgede jandarma ve doğa koruma ekipleri, özellikle çiçeklenme döneminde denetimlerini artırdı.

Uzmanlar, Karakoçan lalesinin yalnızca bilimsel çalışmalar ve doğal yaşam döngüsü içinde korunması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları bitkiye zarar vermemeleri konusunda uyardı. - ELAZIĞ

