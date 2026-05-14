Haberler

Karakoçan lalesini koparana 700 bin lira ceza

Karakoçan lalesini koparana 700 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da koruma altına alınan ve 2023 yılında keşfedilen Karakoçan lalesi (Fritillaria karakocanensis) için yapılan denetimlerde, bitkiyi koparanlara 700 bin lira ceza uygulanacağı bildirildi. Uzmanlar, bu endemik türün korunması gerektiğini vurguluyor.

Elazığ'da 2023 yılında yeni bir tür olarak keşfedilen ve koruma altında bulunan Karakoçan lalesini (Fritillaria karakocanensis) koparana 700 bin lira ceza uygulanıyor.

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi kırsalında uzman biyologlar tarafından 2023 yılında keşfedilen ters lale, akademik çalışmaların ardından yeni bir tür olarak Karakoçan lalesi (Fritillaria karakocanensis) adıyla kayıt altına alındı. Morumsu-kahverengi çiçeklere ve sarı uçlara sahip olan lale, endemik bir tür olarak dikkat çekiyor. Nisan ve Mayıs aylarında açan çiçek, 13 ile 30 santim arasında uzunluğa sahip oluyor. Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Karakoçan lalesini koparanlara Çevre Kanunu kapsamında 700 bin lira ceza uygulandığı bildirildi. Bölgede jandarma ve doğa koruma ekipleri, özellikle çiçeklenme döneminde denetimlerini artırdı.

Uzmanlar, Karakoçan lalesinin yalnızca bilimsel çalışmalar ve doğal yaşam döngüsü içinde korunması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları bitkiye zarar vermemeleri konusunda uyardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...
Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan'dan Astana'da önemli mesajlar: Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız

Erdoğan'dan Astana'da "Türk dünyası yüzyılı" mesajı
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı