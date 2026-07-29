Haberler

Karadeniz’de yüksek dalga uyarısı: "Denize girmeyin"

Karadeniz’de yüksek dalga uyarısı: 'Denize girmeyin'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valiliği, olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği, olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan meteorolojik veriler doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metre, rüzgar hızının ise 20-25 deniz mili seviyesinde beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamadı, başbakan anında müdahale etti
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi

Biri sapık biri katil! Cezaları 40 sene sonra infaz edildi
'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İran'da polis öldüren 2 kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi

İran'da polisleri öldüren iki kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi