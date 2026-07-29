Karadeniz’de yüksek dalga uyarısı: 'Denize girmeyin'

Samsun Valiliği, olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan meteorolojik veriler doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metre, rüzgar hızının ise 20-25 deniz mili seviyesinde beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı