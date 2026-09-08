Karacaören ve Halkapınar Göletleri modern sulama sistemine kavuştu

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan yatırımlarla Karacaören ve Halkapınar göletlerinden toplam 2 bin 590 dekar tarım arazisinin modern ve basınçlı sulama sisteminden yararlanması sağlandı.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Karacaören Göleti Sulaması ve Halkapınar Göleti Sulaması projelerinde çalışmalar tamamlandı. Karacaören Göleti Sulaması'nın kesin kabulü, Halkapınar Göleti Sulaması'nın ise geçici kabulü gerçekleştirilerek tesisler hizmete alındı.

Kabul işlemleri, Sulama Şube Müdürü İbrahim Ad ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi.

Tamamlanan projeler kapsamında Karacaören Göleti ile 1.260 dekar, Halkapınar Göleti ile 1.330 dekar olmak üzere toplam 2 bin 590 dekar tarım arazisi modern ve basınçlı sulama sistemine kavuştu. Projelerde toplam 13 bin 767 metre boru hattı döşenirken, 114 adet sanat yapısının imalatı tamamlandı.

Modern sulama sistemlerinin tarımsal üretimde verimliliği artırması ve bölge çiftçilerine katkı sağlaması hedefleniyor. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, tamamlanan yatırımların bölgeye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı