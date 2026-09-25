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Karabük'te yaban domuzu sürüsü gören kadın sürücü yavru domuza yol tarif etti

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Karabük'te yaban domuzu sürüsü gören kadın sürücü yavru domuza yol tarif etti
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Karabük'te gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde otomobilin önüne çıkan yaban domuzu sürüsü, farları görünce otluk alana kaçtı. Sürüden ayrılan yavru domuza kadın sürücünün pencereden seslenerek yol tarif etmesi gülümsetti.

Karabük'te gece saatlerinde mahalleye inen yaban domuzu sürüsü sürücüleri şaşırttı. Sürüden ayrılan yavru domuza yol tarif eden kadın sürücünün, "Sülalen şu tarafa gitti" sözleri tebessüm ettirdi.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin önüne aniden kalabalık bir yaban domuzu sürüsü çıktı. Yol üzerinde koşuşturan irili ufaklı çok sayıda domuz, otomobilin farlarını görünce otluk alana doğru kaçmaya başladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın sürücü ve araçtakiler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Sürüden ayrılarak yönünü kaybeden yavru bir domuzu fark eden sürücü, aracın penceresinden seslenerek yol göstermeye çalıştı. Sürücünün yavru domuza, "Yavrum, senin sülalen şu tarafa gitti. Bak, ben tarif ediyorum. Annen, baban, amcan, dayın hepsi o tarafta. Git, git. Maşallah, maşallah" şeklindeki sözleri gülümsetti. Bir süre yol üzerinde dolaşan yavru domuzun da otluk alana yönelmesinin ardından sürü gözden kayboldu. Sürücü yoluna devam ederken, renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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