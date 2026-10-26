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Karabük'te sonbahar renklerine bürünen ormanlar dronla görüntülendi

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Karabük'te sonbahar renklerine bürünen ormanlar dronla görüntülendi Haber Videosunu İzle
Karabük'te sonbahar renklerine bürünen ormanlar dronla görüntülendi
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Karabük'te sonbaharın gelmesiyle ormanlar sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarına bürünerek görsel şölen sundu. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu kentte ormanlar dronla görüntülendi; Karabük-Bartın kara yolundaki ağaç tüneli sürücülere masal tadında yolculuk sunuyor.

Karabük'te sonbaharın gelmesiyle ormanlar sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük'te sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar görsel şölen sundu. Güz mevsiminin eşsiz renklerine bürünen ormanlar, dron ile havadan görüntülendi. Karabük- Bartın kara yolu üzerindeki doğal ağaç tüneli de sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe kavuştu. Renk cümbüşüyle dikkat çeken ağaçların oluşturduğu tünel, güzergahı kullanan sürücülere masal tadında bir yolculuk sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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